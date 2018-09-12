Almanya’da Erdoğan İçin Olağanüstü Güvenlik Önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetlisi olarak 28-29 Eylül'de yapacağı Almanya ziyareti öncesinde hazırlıklar sürüyor. 23-27 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de olacak Erdoğan, ardından Berlin’e gelecek. Berlin polisi Erdoğan’ın güvenliği için adeta alarma geçti. Devlet protokolüyle karşılanacak Erdoğan için en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınacak.

Berlin polisi, Erdoğan’ın ziyaretini, 2002 yılında eski ABD Başkanı George W. Bush’un Berlin’deki temaslarından bu yana gerçekleşecek ‘en riskli ziyaret’ olarak sınıflandırıyor. Cumhurbaşkanının kentte olduğu süre içinde PKK’ya yakın gruplarla, aşırı solcu Alman otonomların gösteri ve eylemlerinin taşkınlığa dönüşmesini engellemeyi amaçlayan emniyet yetkilileri, ziyaret boyunca kentte olağanüstü hal ilan edilmesini tartışıyor. Nitekim Berlin Eyalet Emniyet Müdürlüğü’nün Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel’e bu yönde resmi bir talebi olduğu, Geisel’in yetkililerle durumu ele aldıktan sonra karar vereceği öğrenildi. Eyalet İçişleri Bakanı, Erdoğan’ın ziyareti boyunca alınacak önlemlerin Berlin’in elindeki imkanların çok üstünde olduğunu belirterek, diğer eyaletlerden, federal polis birimlerinden ve özel harekat komandoları birimi SEK’den takviye talep etmişti. Bir polis yetkilisinin açıkladığı son sayıya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında toplam 10 bin güvenlik gücü kentte asayişi sağlayacak.

Polis temsilcilerinin, 28 Eylül'de akşam saatlerinde Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanması planlanan Hertha Berlin-Bayern Münih Bundesliga maçının ertelenmesini önerdikleri belirtildi. Erdoğan’ın ziyaretinin hemen ardından, 2-3 Ekim tarihlerinde iki Almanya’nın 1990’da yeniden birleşmesinin kutlanacağı büyük bir şenliğin de başkent Berlin’de kutlanacağını söyleyen polis yetkilileri, 27 Eylül

