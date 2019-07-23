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Almanya'da Eritre vatandaşına yabancı düşmanı saldırı

23.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hessen eyaletinde dün 26 yaşında bir Eritre vatandaşına silahla saldırı düzenlendi.

Almanya'da Eritre vatandaşına yabancı düşmanı saldırı

Savcılık saldırının "yabancı düşmanı güdülerle" yapıldığını tespit etti.Frankfurt Başsavcılığı Wächtersbach kentinde Eritre uyruklu bir kişinin vurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık Sözcüsü Alexander Badle saldırganın "yabancı düşmanı saiklerle" bu edimde bulunduğunu açıkladı. Badle, failin kendine rastgele bir hedef aradığını ve mağdurun "sırf deri rengi nedeniyle" saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Sözcü Alexander Badle, 55 yaşındaki Alman saldırganın "sağ milliyetçi ve aşırı sağcı çevrelerle ilişkileri bulunduğuna dair" işaretler bulunmadığını belirtti. Şahsın bireysel olarak hareket edip etmediği, saldırıdan öncesinde haberdar olan ve benzer saldırılar düzenlemeyi planlayan başka şahıslar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Badle, Frankfurt Başsavcılığı'nın saldırganın bağlantıları olup olmadığı yönünde soruşturmayı derinleştireceğini belirtti.

26 yaşındaki Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Olay Hessen eyaletine bağlı Wächtersbach kentinde Pazartesi günü yerel saat ile saat 13:00 civarında meydana geldi. 55 yaşındaki Alman vatandaşı bulunduğu otomobilden tesadüfen etrafta duran Eritre uyruklu kişiye ateş açarak karnından ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra kendini başından vurarak intihar etti. Şahsın cesedi akşamüstü saatlerinde polis tarafından otomobilinde bulundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un konuyla ilgili haberine göre saldırı 9 milimetrelik bir tabanca ile yapıldı. Saldırganın intihar içinse 45 milimetrelik bir silah kullandığı kaydediliyor. Evinde yapılan aramalar sonucunda şahsın yasal yollardan toplam 5 silaha sahip olduğu, altıncı bir silahı ise pazartesi günü saldırıdan kısa süre önce satın aldığı tespit edildi. Şahsın evinde ayrıca bir veda mektubu bulundu. Başsavcılık mektubun içeriğine dair bir açıklama yapmadı.

AFP / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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