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Almanya'da erkek civcivlerin itlafı yasaklanacak

20.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Almanya'da erkek civcivlerin itlafı yasaklanacak

Almanya'da yılda yaklaşık 45 milyon erkek civciv ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle itlaf ediliyor.

Bakanlar Kurulu'nda bugün kabul edilen yasa tasarısı civcivlerin itlafının yasaklanmasını öngörüyor.Almanya'da yumurta tavukçuluğunda ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle erkek civcivlerin itlafı 2022 yılından itibaren yasaklanacak. Tarım Bakanı Julia Klöcknertarafından hazırlanan ilgili tasarı bugün Federal Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

Almanya'da her yıl yaklaşık 45 milyon erkek civciv, yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra yumurta üretemedikleri ve erişkin olduklarında yeterince et vermedikleri için itlaf ediliyordu.

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarı, erkek civcivlerin kitlesel itlafının 1 Ocak 2022'den itibaren yasaklanmasını öngörüyor. Tasarıya göre, civcivlerin cinsiyetinin yumurtadan çıkmadan belirlenebilmesini öngören bir yöntem uygulanacak. Civcivlerinin cinsiyetinin kuluçkanın 9'uncu ile 14'üncü günleri arasında tespit edilebilmesini öngören yöntemin kullanılması için Tarım Bakanlığı yumurta tavukçuluğu yapanlara milyonlarca euroluk destek sağladı. Tasarıya göre, 2024 yılından itibaren ise embriyoların kuluçkanın altıncı gününden itibaren itlafı yasak olacak.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Tarım Bakanı Klöckner, tasarıyı "Etik olmayan bir uygulama geçmişte kalacak" sözleriyle değerlendirdi. Klöckner, bunun "hayvanların korunmasında önemli bir ilerlerme" olduğunu da sözlerine ekledi. Erkek civcivlerin itlafının yasaklanması için dünyada yasa çıkartan ilk ülkenin Almanya olduğunu söyleyen Klöckner, bu yasa ile "diğer ülkelere örnek olmak istediklerini" belirtti.

Almanya'da hayvan hakları savunucuları uzun süredir erkek civcivlerin ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle itlaf edilmesini eleştiriyordu. Federal İdare Mahkemesi, 2019 yılında aldığı bir karar ile hayvanların korunmasının ekonomik çıkarlardan daha önemli olduğuna hükmetmiş, konuyla ilgili yasa hazırlanana kadar uygulamaya geçici bir süre için izin vermişti.

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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