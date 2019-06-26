HABER

Almanya’da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Pohlheim kasabası meclisinin 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde Ermeni soykırımı anısına anıt yaptırma kararı alması, Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDIP) tarafından protesto edildi.Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Pohlheim kasabası meclisi 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde soykırımı anısına anıt yaptırma kararı aldı.

Almanya’da Ermeni anıtı dikilmesine Türklerden tepki

Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Pohlheim kasabası meclisinin 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde Ermeni soykırımı anısına anıt yaptırma kararı alması, Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDIP) tarafından protesto edildi.
Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Pohlheim kasabası meclisi 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun sözde soykırımı anısına anıt yaptırma kararı aldı. Meclisin kararı Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu (HTDIP) tarafından protesto edildi. Belediye meclisi tarafından alınan kararın yeni düşmanlıklara zemin hazırlayacağına, barış içinde yaşamak isteyenlerin arasına düşmanlık tohumları ekileceğine dikkat çeken HTDIP üyeleri, Pohlheim belediye binası önünde toplanarak yapılan yanlıştan geri adım atılması gerektiğini söyledi.
HTDIP Sözcüsü Dr. Hüseyin Kurt tarafından belediye binası önünde okunan metinde, alınan kararın herhangi bir tarihi ve hukuki boyutu olmadığı, kin, nefret ve düşmanlığa hizmet ettiği belirtildi. Tarihte yaşanan hadiseler hakkında belediye meclislerinin alacağı kararlarla hüküm verilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Tek taraflı olarak alınan bu karar doğrultusunda oluşacak düşmanlıklar neticesinde Yeni Zelanda’da Müslümanlara, Sri Lanka’da Hristiyanlara ve ABD’de Yahudilere saldırılar körüklenmektedir. Soykırım demek ateşe yağ dökmek gibidir, Müslümanlara düşmanlığı arttıracaktır. Toplumlar arasındaki uçurumu derinleştirecektir. Alınan bu karar milyonlarca Türkü dışlayacak, toplumsal barışı zedeleyecek, yıllardır oluşturulması istenen uyum engellenmiş olacaktır. Buna müsaade edemeyiz. Yeni düşmanlıkların olmasını istemiyoruz. Pohlheim Belediyesinin bu karardan vazgeçmesini istiyoruz" denildi.

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Aromaterapinin kalbi Balıkesir’de atacakAromaterapinin kalbi Balıkesir’de atacak
Pencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kameradaPencereden düşen bebeği havada yakaladı, o anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.