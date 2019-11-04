Almanya'da "Eşcinsellik onarım terapisine" yasak geliyor

Cinsel kimliği bastırmanın, depresyon ve anksiyeteye yol açtığı, hatta intihar riskini de arttırdığı konusunda tıp dünyasında büyük ölçüde görüş birliği var.

Bu riskler, ailesinin baskısı ya da mensup oldukları din nedeniyle "eşcinsellik onarım terapisi" uygulananlar için de geçerli. Bu nedenle, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, tartışmalı bu terapi yönteminin yasaklanması için harekete geçerek bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı ile 18 yaşından küçüklere "eşcinsellik onarım terapisi" yasaklanıyor. Yetişkenlere ise ancak "kendi hür iradeleriyle" karar vermeleri halinde bu terapinin uygulanabileceği, "yanıltma, zorlama veya tehdit" yoluyla başvuranlara bu terapinin yapılamayacağı belirtiliyor. Yasa tasarısı, yasağı ihlal edenlerin para ve bir yıla kadar hapis cezası almalarını düzenliyor.

"Tedavi değil hasta ediyor"

"Eşçinsellik bir hastalık değildir" diyen ve bireylerin cinsel yönelim ve cinsel kimliklerine müdahale edilmesini doğru bulmadığını söyleyen Sphan, "bu sözde terapi yöntemi kişileri tedavi etmiyor aksine hasta ediyor" dedi.