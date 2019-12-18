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Almanya'da "Eşcinsellik terapileri" yasaklanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Alman hükümeti "Eşcinsellik dönüşüm terapilerini" yasaklamaya hazırlanıyor.

Almanya'da "Eşcinsellik terapileri" yasaklanıyor

Sağlık Bakanı Spahn, eşcinselliğin hastalık olmadığını, tedavi edilemeyeceğini söylediFederal hükümetin Çarşamba günü aldığı karar doğrultusunda, "eşcinsellik tedavileri" olarak bilinen eşcinsellere yönelik "dönüşüm terapilerinin" uygulanması yasaklanacak. Yasağa uymayanlara para ve bir yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eşcinselliğin "tedavi" edilmesini amaçlayan bu terapilerin gelecekte reşit olmayanlar için tamamen, reşit olanlar içinse kısmen yasaklanacağı kaydedildi.

Reşit kişilerin "tedavi" olarak tanımlanan uygulamalara katılmaya zorlanmaları, bunun için tehdit edilmeleri, kandırılmaları veya terapinin "zararları" konusunda yanıltılmaları durumunda da ceza verilmesi söz konusu olacak. Bu tür terapilerin reklamının yapılması, sunulması ve hakkındaki bilgilerin aktarılması da yasak kapsamında olacak.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Eşcinsellik hastalık değildir. O yüzden 'terapi' kelimesinin kullanılması başlı başına yanıltıcıdır" dedi. Bu terapilerin sıklıkla ağır bedensel ve ruhsal sıkıntıya yol açtığının altını çizen Spahn, "Bu sözde terapiler tedavi etmiyor, aksine hasta ediyor" diye konuştu. Bakan ayrıca bu yönde bir yasağın toplumsal bir mesaj niteliği taşıyacağını da kaydetti.

Sağlık Bakanlığı uygulamanın 2020 yılı ortasında yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

dpa,epd/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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