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Almanya'da eski cumhurbaşkanının doktor oğlu bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 01:21 | Son Güncelleme

1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Von Weizsaecker'in oğlu Fritz von Weizsaecker'in görev yaptığı klinikte meydana gelen saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişi de ağır yaralandı

BERLİN (AA) - Almanya'da 1984-1994 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Richard von Weizsaecker'in oğlu Fritz von Weizsaecker bıçaklanarak öldürüldü.

Berlin polisinden yapılan açıklamada Schlosspark kliniğinde sunum gerçekleştiren konuşmacının bıçaklı saldırgan tarafından öldürüldüğü, saldırıya müdahale etmek isteyen bir kişinin de ağır yaralı olduğu ifade edildi.

Açıklamada saldırganın olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Alman medyası da ölen kişinin eski Almanya Cumhurbaşkanı Richard von Weizsaecker'in Schlosspark kliniğinde dahiliye bölümünde doktor olarak görev yapan oğlu Fritz von Weizsaecker olduğunu, polisin de bu ismi doğruladığını yazdı.

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Almanya bıçaklı saldırı

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