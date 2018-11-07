HABER

Almanya'da eski Nazi gardiyanının yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 02:15 | Son Güncelleme

Nazi Almanya'sı döneminde gardiyan olarak görev yapan Johann Rehbogen, işlenen cinayetlere yardım etmekle suçlanıyor

BERLİN (AA) - Nazi Almanya'sı döneminde Polonya'daki Stutthof Toplama Kampı'nda gardiyan olarak görev yapan Johann Rehbogen'in yargılanmasına Münster kentinde başlandı.

İki hafta sonra 95 yaşına girecek Rehbogen, 1942-1944 yıllarında Stutthof Toplama Kampı'nda işlenen cinayetlere yardım etmekle suçlanıyor.

Rehbogen, Stutthof'taki gardiyanlık yıllarında 21 yaşından küçük olduğu için Münster kentinde Eyalet Gençlik Mahkemesinde yargılanıyor.

Duruşmaların, Rehbogen'in yaşlı olması ve sağlık sorunları nedeniyle günde iki saat sürmesi kararlaştırıldı.

İsrail, ABD ve Almanya'dan 17 davacının bulunduğu ilk celsede savcı, sanık hakkındaki suçlamaları okudu. Ayrıca duruşmaya gelemeyen bazı davacıların yakınlarına okutulan mektupta o döneme ait yaşanan acı ve trajedilerin dile getirildiği belirtildi.

Johann Rehbogen'in duruşmalarda hakkındaki suçlamalara cevap vereceği ancak bunu ne zaman yapacağının belli olmadığı aktarıldı.

Rehbogen'in suçlu bulunması halinde hapis cezası verilebileceği ancak ilerleyen yaşı nedeniyle hapis yatmasının beklenmediği ifade edildi.

Stutthof Toplama Kampı'nda yaklaşık 65 bin kişi öldürülmüştü.

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıKüçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Kurum: Kaçak yapıların şehirlerimizin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğizBakan Kurum: Kaçak yapıların şehirlerimizin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nazi gardiyanı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal'ın gizemli aşkı ortaya çıktı!

Mustafa Sandal'ın gizemli aşkı ortaya çıktı!

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

Mersin'de göçmenleri taşıyan tekne battı! Ekipler alarma geçti

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.