'Almanya’da et çok ucuz' tartışması

Et niye ucuz ve fiyat nasıl belirleniyor?İstatistiklere göre geçen yıl Almanya’da her vatandaş 59,5 kilogram et tüketti. Buna hayvan yemi ve benzeri alanlar da dahil edildiğinde kişi başına düşen et miktarı 87,8 kilogram olarak tespit edildi. Peki, bu miktar çok mu?

Bonn Üniversitesi öğretim üyelerinden Tarım ve Gıda Ekonomisi Araştırmaları uzmanı Dr. Johannes Simons’a göre bu konuda görüşler tamamen birbirinden ayrılıyor. DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Simons, "Almanya Beslenme Birliği, şimdi tükettiğimiz etin yarısının da pekala yeteceği görüşünde" diyor.

Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Julia Klöckner, uzun süredir et fiyatlarının çok düşük olduğunu söyleyerek eleştiriyor. Almanya’daki bazı et fabrikalarında görülen çok sayıdaki koronavirüs vakasıyla yeniden alevlenen, et fiyatlarının aşırı düşük olduğuna dair tartışma üzerine de Bakan, "Hiçbir Avrupa ülkesinde bu kadar düşük fiyatlar yok. Et sıradan bir ürün değil, onun için hayvanlar yaşıyor ve kesiliyor" diyor ve etik açıdan da herkesi sorumluluğa davet ediyor.