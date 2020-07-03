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Almanya'da etek altı fotoğrafı çekenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

03.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Almanya’da kadınların etek altı fotoğraflarını çekenlere 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ya da para cezası öngören yasa kabul edildi.

Almanya'da etek altı fotoğrafı çekenlere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Federal Meclis kadınların etek altından fotoğrafını çekenlere 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ya da para cezası öngören yasayı kabul etti. Bluz üstünden göğüs bölgesinin fotoğraflanması da aynı şekilde suç kapsamına alındı. Yasa, Almanya'da sonbaharda yürürlüğe girecek.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Bir kadının eteğinin altını ya da göğüs bölgesini fotoğraflamak mahrem alanının edepsiz bir biçimde ihlal edilmesidir" dedi. Bu tür edimlerin kabul edilemez olduğunu belirten Lambrecht, fotoğraf çekmenin sadece kişisel hakların değil aynı zamanda kişinin cinsel olarak kendisini belirleme hürriyetinin de ihlali olduğunu söyledi.

Yasa kapsamında ayrıca ağır yaralı kazazedelerin ya da hayatını kaybeden insanların fotoğraflarını çekmek de cezaya tabi oldu. Bu tür fotoğrafların her türden insani terbiyeye aykırı olduğunu belirten Lambrecht, "Sık sık bu sırada hayat kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan ekiplere de engel olunuyor" diye konuştu. Lambrecht, "İnsanların ölmüş anne babalarının ya da çocuklarının fotoğraflarının yayılmasıyla yeni bir acı yaşamalarına engel olmalıyız" dedi.

Psikolojik sonuçları var

Almanya’da şimdiye kadar etek altından çekilen fotoğraflar kabahat kapsamında değerlendirilerek düşük para cezalarıyla cezalandırılıyor, ancak bu cezalar caydırıcı olmuyordu. Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) hukuk politikaları sözcüsü Jan-Marco Luczak, "Önemli bir cezaî boşluğu doldurmuş olduk ve ceza hukukunu bu noktada sertleştiriyoruz" diye konuştu. Luczak, fotoğraflı saldırıların kurbanları aşağıladığını, onlara zarar verdiğini ve genellikle bunların psikolojik sonuçları da olduğunu belirtti.

Feminist Pinkstinks örgütünden Nils Pickert, etek altı fotoğrafların daha ziyade kalabalık insan gruplarının bulunduğu otobüs, tren, festival, kulüp ya da bar gibi yerlerde çekildiğini söyledi. Pickert, "Kadınları filme almak için kamusal alandaki tuvaletlere küçük kameralar yerleştiren insanlar var" dedi. Pickert, bu kişilerin genellikle fotoğraf ya da görüntüleri kendileri için çektiklerini ancak sık sık tanıdıklarıyla ya da internette paylaştıklarını söyledi. Etek altının yanı sıra bluz üstü fotoğrafların da yaygın olduğunu belirten Pickert, "Örneğin karşınızdan yürüyen merdivenle gelirken cep telefonumda bir şey okuyormuş gibi yapıp aslında göğüslerinizin fotoğrafını çekiyor ya da filme alıyor olabilirim" dedi.

"Ceza hukukuyla yanıt vermek yanlış yol"

Essenli avukat Jenny Lederer konuya özel yasa çıkartılmasını eleştirdi. Gizlice fotoğraf çekmenin hiç kuşkusuz yakışıksız ve terbiyesiz bir davranış olduğunu ve toplumun konuya hassas hale getirilmesi gerektiğini belirten Lederer, tekil bir olguyu suç unsuru olarak tanımlamanın doğru olmadığını ifade etti.

"Ceza hukuku istenmeyen bir duruma karşı kullanılacak son araç olmalı. Sorunla baş etmek bakımından gerçekten de bu, ağır bir kılıçtır" diyen Lederer, "Bence ceza hukukuyla yanıt vermek yanlış bir yol" şeklinde sözlerini sürdürdü. Lederer, etek altı fotoğraflarını kabahat olarak tanımlamayı ve para cezası verilmesini sürdürmek gerektiğini söyledi. Ağır cezaların caydırıcılığının şüpheli olduğunu belirten Lederer suçun kanıtlanmasının da zorluğuna dikkat çekti.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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