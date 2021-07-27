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Almanya'da evinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank bulunan kişiye ne ceza verileceği tartışma konusu oldu

27.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da şu günlerde bodrumunda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank, uçaksavar silahı ve torpido depolayan emekli bir kişi hakkında hangi yaptırımların uygulanacağına karar verilmeye çalışılıyor.

Almanya'da evinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank bulunan kişiye ne ceza verileceği tartışma konusu oldu

Almanya'da yetkililer, bodrumunda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tank, uçaksavar silahı ve torpido depolayan emekli bir kişi hakkında hangi yaptırımların uygulanacağına karar vermeye çalışıyor.

Askeri ekipmanlar, kuzeydeki Heikendorf kasabasındaki bir evden 2015 yılında ordunun yardımıyla çıkarılmıştı.

Savcılar ve savunma avukatları, şu anda ertelenmiş hapis cezası ve 500.000 euroya kadar para cezası da dahil olmak üzere olası cezaları müzakere ediyor.

84 yaşındaki sanık ayrıca bu devasa ekipmanlar için yeni yerler bulmak zorunda.

Sanık avukatı, ABD'deki bir müzenin Panther tankını satın almakla ilgilendiğini söylüyor. Birçok tarihçi, tankın 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından kullanılan benzerleri arasında en etkili araç olduğunu söylüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre avukatı ayrıca, bazı Alman koleksiyonerlerin saldırı tüfekleri ve tabancalar da dahil olmak üzere diğer eşyalar için sanıkla iletişim kurduğunu söyledi.

Pazartesi günü Hamburg'un yaklaşık 100 km kuzeyindeki Kiel kentindeki mahkemede avukatlar, söz konusu kişinin askeri koleksiyonunun Almanya'nın Savaş Silahlarının Denetimi Yasası'nı ihlâl edip etmediğini belirlemeye çalıştı.

Kanun, savaş silahlarının üretimini, satışını ve nakliyesini düzenliyor.

Savunma avukatı, silahların çoğunun artık çalışmadığını ve tankın hurda olarak satın alındığını söylüyor. Die Welt gazetesinin haberine göre savunma tarafı, 50.000 euro gibi daha düşük bir cezayı kabul etmeyi düşünüyorlar.

Bu arada savcılar, bazı silah ve mühimmatın hâlâ kullanılabilir durumda olduğunu öne sürdüler.

Temmuz 2015'te tankı 20 civarında asker dokuz saatlik çalışma sonucunda evden çıkarabilmişti.

Yerel yetkililerin, daha önce evde çalıntı Nazi sanat eserleri araması yapan Berlin'deki meslektaşları tarafından bilgilendirildiği belirtiliyor.

Davanın bir başka duruşması Çarşamba günü görülecek ve kararın önümüzdeki ay verilmesi bekleniyor.

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