Almanya'da evsizlerin sayısında artış

Almanya Evsizlere Yardım Çalışma Birliği'nin (BAGW) tahminlerine göre Almanya'daki evsizlerin sayısı büyük oranda arttı. Dernek Genel Müdürü Werena Rosenke Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada eldeki son rakamlara göre 2016'dan 2017 başına kadar yüzde 15 ila 20'lik bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Rosenke bunun sonucunda 2017 yılı içinde tahminen yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğunu belirtti.

Derneğin tahminlerine göre, 650 bin evsizden yaklaşık 22 binini çocuklar ve reşit olmayan gençler oluşturuyor. 48 bin kişi ise tam zamanlı olarak sokaklarda yaşıyor. Söz konusu rakamlar bu konudaki verilerin yeterli olmaması nedeniyle Almanya'daki evsiz mültecileri içermiyor.

Evsizlere Yardım Çalışma Birliği evsiz sayısındaki artışın başlıca nedenleri olarak, ödenebilir düzeyde kiralara sahip ev sayısının azalması, sosyal konut sayısının gerilemesi ve belli gruplarda yoksulluğun giderek pekişmesini gösterdi.

Uygun fiyatlı konut kıtlığı

Özellikle düşük gelirliler ve devlet yardımıyla geçinenlerin ödeyebileceği konutların azlığına dikkat çeken dernek "Yılda 80 bin ila 100 bin sosyal konut ile bunun yanı sıra 100 bin düşük kiralı konuta ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.