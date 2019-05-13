Almanya'da eyaletler cami vergisini görüşmeye hazır

Böyle bir vergiyle camiler üzerindeki yurtdışı etkisinin azaltılacağı savunuluyor.Almanya'daki camilerin bağımsız bir finansmana kavuşması için Müslümanlara cami vergisi uygulanması önerisi, Alman siyaseti ve toplumunda uzun bir süredir tartışılıyor. Şimdi de ülkedeki birçok eyalet yönetimi, tartışılan cami vergisi meselesi konusunda görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.

Die Welt gazetesinin Pazartesi günü aktardığı ankette, 16 Alman eyaletinin konuya ilişkin tutumları mercek altına alındı. Gazetenin görüşlerini sorduğu eyaletlerin 10'u geri dönüş yaparken, 6'sından ise yanıt alınamadı.

Ankete göre birçok eyalet, Almanya'daki cami derneklerinin finansmanlarının ülke içi kaynaklardan sağlamasının mümkün olduğu görüşünde.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin içişleri bakanlığı, gazeteye verdikleri yanıtta, "kilise modeli üzerinden cami finansmanının açık bir biçimde" görüşülebileceğini söyledi. Almanya'daki camiler üzerindeki yurtdışı kaynaklı etkinin kısılması gerektiğini ifade eden bakanlık, bu adımın "olası bir radikalleşme tehlikesini" azaltma işlevi göreceğine vurgu yaptı.