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Almanya'da fabrika siparişleri, martta beklentilerin altında arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterirken, Mart 2018'e kıyasla yüzde 6 geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, martta aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık bazda yüzde 6 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış gösterirken, Mart 2018'e göre yüzde 6 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Beklentilerin altında kalan aylık artış, Alman sanayisinin halen Brexit ve küresel belirsizliklerden dolayı sıkıntı yaşadığına işaret etti.

Almanya'da martta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 4,2 azalırken, yabancı siparişler yüzde 4,2 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 8,6, diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 1,4 arttı.

Ülkede martta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,5 düşerken, sermaye malı siparişleri yüzde 1,2, tüketici malı üreticilerinin siparişleri de 6,4 artış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Bu arada, şubatta önceki aya göre yüzde 4,2 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 4 azalış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da bu yılın ilk çeyreğinde fabrika siparişlerinde yüzde 4,1 düşüş görüldüğü, söz konusu düşüşün otomobil sektöründe yüzde 5,3, makine mühendisliği sektöründe yüzde 7,3’e kadar yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, imalat sektöründeki sipariş durumu, sektörün önümüzdeki aylarda durgun kalmaya devam edeceğini göstermektedir." denildi.

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Almanya Fabrika Siparişleri Mart

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