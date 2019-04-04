Almanya'da fabrika siparişleri şubatta azaldı

Bu arada, ocakta önceki aya göre yüzde 2,1 azalış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 2,6 azalış olarak revize edildi.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Almanya'da şubatta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 1,6, yabancı siparişler ise yüzde 6 azaldı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 2,9, diğer ülkelerden gelen siparişler de yüzde 7,9 azaldı.

Şubattaki azalış, Ocak 2017'den itibaren en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2, Şubat 2018'e göre de yüzde 8,4 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,6 azalması yönündeydi.

BERLİN (AA) - Almanya'da fabrika siparişleri, şubatta aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda da yüzde 8,4 azalarak son 2 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da şubatta çoğu sektörde yurt içinden ve dışından daha az sipariş alındığı belirtilerek, "Önümüzdeki aylarda özellikle dış talebin yetersizliği nedeniyle sanayide temkinli bir süreç bekleniyor." denildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çok kötü gelen yeni sipariş verileri, Alman endüstrisinin hala Brexit sıkıntılarından ve küresel belirsizliklerden muzdarip olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

