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Almanya'da FETÖ'nün dinlerarası diyalog projesi durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Arsa sahibi Catherine Dussmann, projeden çekilme sebebini FETÖ olarak gösterdi - Dussmann: - "Dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem"

KÖLN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de üç dinin ibadethanelerini bir araya getirmek için planlanan "House of One - Bir Ev" projesi, arsa sahibinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) projede yer almasını gerekçe göstererek çekilmesi nedeniyle durduruldu.

Petri Meydanı'nda yapılması planlanan projenin geleceğinin, arsa sahibinin çekilmesiyle "belirsiz bir hal aldığı" ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, arsa sahibi Berlinli girişimci Catherine Dussmann, çekilme sebebini "projeye FETÖ'den başka Müslüman temsilcinin katılmaması ve bu örgütün Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulmasını" gerekçe gösterdi.

Dussmann yaptığı açıklamada, "Dinlerarası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem." dedi.

Berliner Zeitung'da konuyla ilgili yayımlanan haberde, Dussmann'ın Berlin'in bir diyalog alanına ihtiyacı olduğu için başta bu projeye ikna olduğu belirtilirken, projeye Müslüman cemaat ve dini grupların destek vermediği, sadece "Marjinal Gülen grubunun" katılmasının projeyle ilgili şüphe yarattığı ifade edildi.

Haberde FETÖ'nün diğer Müslümanlar ve cami dernekleri tarafından dışlandığı vurgulanırken, bu grubun 2016'da Türkiye'deki darbe girişimine katıldığından şüphelenildiği belirtildi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller'in mütevelli heyeti başkanı olduğu projenin inşaat hazırlıkları ocakta başlamıştı.

43,5 milyon avroya mal olması beklenen inşaat için şimdiye kadar 8,5 milyon avro bağış toplandı. Hayata geçirilmesi durumunda projeye Federal Hükümetin de maddi destek vermesi planlanıyordu.

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