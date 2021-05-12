Almanya’da Filistin Gösterisi Gerilimine Siyasetçilerden Tepki

Almanya’da dün akşam saatlerinde Bonn ve Münster kentlerinde düzenlenen Filistinliler‘le dayanışma gösterilerinden sonra çıkan olaylar Alman siyasetçilerin tepkilerine neden oldu. Güvenlik birimleri söz konusu iki kentte bulunan sinagogların önünde bir araya gelenlerin, İsrail bayraklarını yaktıklarını, Bonn’daki sinagogun giriş kapısının ise atılan taşlarla zarar gördüğünü, olaylarla bağlantılı toplam 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bir polis yetkilisi, taşkınlıkları Kudüs’te yaşananlarla ilişkilendirirken, çoğu Filistinli göstericinin güvenlik birimlerine karşı saldırgan bir tavır içinde olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

Bonn ve Münster kentlerinin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, yaşananları "kabul edilemez" olarak tanımlarken, Alman topraklarında İsrail bayraklarının yakılmasına ve sinagogları saldırı düzenlenmesine seyirci kalamayacaklarını ve gereken tepkiyi göstereceklerini ifade etti.

Hristiyan Demokrat CDU Partisini lideri ve Eylül ayındaki genel seçimlerde başbakan adayı da olan Laschet, Kudüs’te yaşanan olaylardan Hamas’ın sorumlu olduğunu ve roket saldırılarının çatışmaların büyümesine yol açtığını söyledi.