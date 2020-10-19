Almanya'da filyasyon çalışmalarına ordu desteği

Buna rağmen temaslıların takibinde hâlâ güçlükler yaşanıyor.Almanya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ederken, temaslıların takibinde personel sıkıntısı nedeniyle zorluklar baş göstermeye başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ülkenin en büyük 11 kentinin belediye başkanları arasında 9 Ekim'de düzenlenen koronavirüs kriz toplantısında, sağlık dairelerinin kapasitesinin yeterli gelmemesi durumunda ordudan destek alınması karara bağlanmıştı. Büyük şehirlerin hemen hepsinde yedi günlük sürede 100 bin nüfus başına 50 vakalık eşik aşılırken kentlerin çoğu ordudan destek talep etti.

Özellikle Berlin'de vaka sayılarındaki artış hızı büyük endişe yaratıyor. Son yedi günde 100 bin nüfusa 86,9 yeni vakayla eşiği aşan Berlin'de, sağlık dairelerinde 200 personel açığı bulunuyor. Temaslıların takibine yetişemeyen sağlık daireleri 240 asker ve Robert-Koch Enstitüsü uzmanlarından destek alıyor. Önümüzdeki haftalarda takviyenin daha da artırılması hedefleniyor.

Aynı şekilde filyasyon çalışmalarına Frankfurt'ta 80, Stuttgart'ta 60, Dortmund ve Hamburg'da 40'ar asker destek veriyor.