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Almanya’da fırtına hayatı felç etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 09:10 | Son Güncelleme

Almanya’da etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü, tren ve tramvay seferleri aksadı.Almanya’da iklim değişiklikleri etkisini göstermeye devam ediyor.

Almanya’da fırtına hayatı felç etti

Almanya’da etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü, tren ve tramvay seferleri aksadı.
Almanya’da iklim değişiklikleri etkisini göstermeye devam ediyor. Düsseldorf başta olmak üzere Bochum, Essen ve Wuppertal şehirlerinde fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar tramvay yoluna düştü. Elektrik hatlarına zarar veren fırtına nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi. Tren ve tramvay seferleri aksadı. İtfaiye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.
Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) hafta sonu için şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı yaptı. Almanya’da son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak sel felaketleri ve şiddetli fırtına etkili oluyor.

Almanya’da fırtına hayatı felç etti

Almanya’da fırtına hayatı felç etti

Almanya’da fırtına hayatı felç etti

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