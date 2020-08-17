Almanya’da Floyd olayını anımsatan gözaltı tepki çekti

George Floyd’un ölümüne neden olan polis şiddetiyle karşılaştırılan olayla ilgili soruşturma sürüyor.Almanya'nın Düsseldorf kentinde polisin 15 yaşındaki bir gencin kafasını diziyle yere bastırdığı görüntüler tartışma yarattı. Bir görgü tanığının videoya aldığı olayda iki polis memurunun yüzükoyun yerde yatan genci sabit tuttuğu, polislerden birinin de gencin kafasını diziyle yere bastırdığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, çok sayıda kullanıcı polise tepki gösterirken, Alman polisinin tutumu, ABD'de gözaltındayken bir polis memuru tarafından boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd olayıyla karşılaştırıldı.

Bugün Kuzey Ren-Vesfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, Cumartesi akşamı gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili bir açıklama yaptı. Olaydan ''Kendisinin de dehşete kapıldığını'' söyleyen Reul, bir restoranda 10 kişinin karıştığı bir kavga nedeniyle polisin olay yerine intikal ettiğini; videoda görülen gencin ise olayla ilgisi bulunmadığı halde polise karşı saldırgan bir tutum takındığını söyledi. Bakan, daha sonra yere yatırılan gencin, kelepçelenerek ekip aracına götürüldüğünü; tüm bunların iki ila üç dakika arasında gerçekleştiğini; gencin yerde yattığının görüldüğü videolardan birinin uzunluğunun ise 28 saniye olduğunu kaydetti.