Almanya'da gazetecilere yönelik saldırılar artıyor

Failler arasında çoğunluğu aşırı sağ ve sağ görüşlüler oluştururken gazeteciler polis, yargı ve siyasetten daha fazla duyarlılık bekliyor.Almanya'da medya mensuplarına yönelik fiziki saldırı ve tehditler artıyor. 1 Mayıs'ta kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'in kamera ekibine maskeli 20 kişilik bir grup saldırdı, 6 medya mensubu yaralandı, gözaltına alınan altı şüpheli bir süre sonra serbest bırakıldı.

Yine kamu yayıncılığı yapan ARD'nin Berlin'de koronavirüs kısıtlamalarına yönelik protestoları izleyen ekibi Çarşamba günü saldırıya hedef oldu. Medya mensuplarından birine tekme atmak isterken mikrofon uzatma çubuğuna çarpan ve bir kameramanın başından yaralanmasına sebep olan 46 yaşındaki kişi de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. "Tehlikeli fiziki yaralama" nedeniyle şüpheli hakkında soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Almanya'da başta aşırı sağ ve sağ eğilimli çevreler olmak üzere medya mensuplarına yönelik saldırılar ve cezai kovuşturmadaki eksiklikler basın özgürlüğünü tehdit ediyor. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi verilerine göre 2015-2020 yılları arasında Almanya'da 119 gazeteci doğrudan fiziksel şiddete maruz kaldı, saldırıların yüzde 77'si aşırı sağ ve sağ görüşlü failler tarafından gerçekleştirildi.