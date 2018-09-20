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Almanya'da gazetecilere yönelik saldırılar arttı

20.09.2018 23:51 | Son Güncelleme

Almanya'da yeni yapılan bir araştırmaya göre, gazetecilere yönelik saldırılarda artış yaşandı.

Almanya'da gazetecilere yönelik saldırılar arttı

Saldırıların büyük çoğunluğu Almanya'nın doğusundaki sağcı ve aşırı sağcı gösteriler sırasında meydana geliyor.Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) Almanya'da gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını Leipzig kentinde kamuoyuna açıkladı. Almanya'da bu yıl Eylül ayı ortasına kadar 22 gazetecinin saldırıya uğradığı kaydedildi. Almanya'da gazetecilere yönelik 2015 yılında 43, 2016 yılında 19, 2017 yılında ise beş saldırı kayıtlara geçmişti.

"Düşman imgesi ‘yalancı basın'” adlı araştırmaya göre, iki vaka hariç saldırıların hepsi sağcı ya da aşırı sağcı gösteriler ve etkinlikler sırasında meydana geldi. Gazetecilere yönelik saldırıların yarısı Saksonya eyaletinde oldu.

Chemnitz kentinde bir Alman vatandaşının bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında 1 Eylül tarihinde düzenlenen gösteri sırasında 11 gazeteciye yönelik dokuz saldırı gerçekleştirildi. Araştırmada bunun bir rekor olduğu ifade edilirken Saksonya-Anhalt eyaletinde dört, Thüringen eyaletinde üç saldırı kayıtlara geçti. Almanya'nın Brandenburg, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde ise birer saldırı tespit edildi. ECPMF gazetecilere yönelik saldırıların bu rakamlardan fazla olduğunu tahmin ediyor.

Gazetecilere "Hazırlıklı olun" uyarısı

Gazetecilerin genellikle fotoğraf çektikleri, görüntü aldıkları için ya da sadece yanlarında kamera taşıyor olmaları nedeniyle saldırıya uğradığı belirtiliyor. Ocak 2017-Eylül 2018 arasındaki toplam 27 vakadan 24'ünde saldırıya uğrayan gazetecinin yanında kamerasının da bulunduğu ifade ediliyor. Raporda "Gazeteci olarak teşhis edilebilen herkes bu tarz toplanmalar sırasında açıktan saldırıya uğramaya hazırlıklı olmalı” denildi.

Araştırma kapsamında gazeteci ve uzmanlara saldırılarla ilgili polis soruşturması ve verilen mahkeme kararlarıyla ilgili de soru soruldu. Araştırmaya göre soruşturma makamları tarafından fiziksel şiddet içeren saldırılar dikkate alınırken sözlü tehdit ya da hakaretler dikkate alınmıyor.

AFP,EPD/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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