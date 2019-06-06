Almanya'da geçen yıl 136 çocuk şiddet kurbanı oldu

Şiddet kurbanı çocukların neredeyse yüzde 80'i 6 yaşından küçüktü. Cinsel şiddete uğrayan çocukların sayısı ise yaklaşık 14 bin olarak kaydedildi.Almanya'da uğradıkları şiddet sonucu ölen çocukların sayıları son yıllarda artış gösterdi. Polisin çocuklara yönelik suç istatistiklerine göre, geçen yıl 136 çocuk uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Bugün Berlin'de açıklanan istatistiklere göre, hayatını kaybeden çocukların yaklaşık yüzde 80'i 6 yaşın altındaydı. 2017'de 143 çocuk şiddet kurbanı olarak yaşamını yitirdi.

Çocuklara yönelik cinayet teşebbüslerinde de artış kaydedildi. 2017'de 77 kez öldürmeye teşebbüs vakası kaydedilirken, 2018'de bu sayı 98'e çıktı.

Geçen yıl fiziksel şiddete maruz kalan 4 bin 129 çocuk tespit edildi. Ancak bu sayının, polise bildirilmeyen vakalar nedeniyle çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Çocuklara yönelik fiziksel şiddet uygulayanların çoğunlukla aile içinden, komşu ya da tanıdık çevrelerden olduğu belirtiliyor.

Polis istatistiklerine göre, çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar vakalarında da yüzde 6,43 oranında artış kaydedildi. Buna göre, yaklaşık 14 bin 600 çocuk cinsel şiddetin mağduru oldu.