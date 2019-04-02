Almanya'da geçen yıl 5 milyon 555 bin suç işlendi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede geçen yıl 5 milyon 555 bin suç işlendiğini, bu rakamın 2017'ye göre yüzde 3,6 düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Seehofer, Federal Suç Dairesi Başkanı Holger Münch ve Schleswig Holstein Eyalet İçişleri Bakanı Hans Joachim Grote ile Federal Basın Merkezinde 2018 yılı Suç İstatistik Raporu'nu açıkladı.

Ülkede geçen yıl 5 milyon 555 bin suç işlendiğini belirten Seehofer, bu rakamın 2017'ye göre yüzde 3,6 düşüş anlamına geldiğini bildirdi.

Seehofer, "Almanya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri." ifadesini kullandı.

Ülkede 1992 yılından bu yana en az suçun geçen yıl işlendiğine işaret eden Seehofer, gelecek yıl da suç oranının düşmesi durumunda bir başarıdan söz edilebileceğini kaydetti.

İşlenen suçlar arasında hırsızlığın birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Seehofer, en fazla bankalar ve diğer iş yerlerinin hedef alındığını söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley de ''Almanya güvenli bir ülkedir. Güçlü bir hukuk devletimiz mevcut.'' dedi.

Barley ayrıca, Almanya'da son yıllarda görevini yapmaya çalışan polis ve ambulans çalışanlarına yapılan saldırıların da dikkate alınması gerektiğini, bu insanların amacının hayat kurtarmak olduğunu vurguladı.

