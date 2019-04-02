HABER

Almanya'da geçen yıl 5 milyon 555 bin suç işlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Almanya'da geçen yıl 5 milyon 555 bin suç işlendi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkede geçen yıl 5 milyon 555 bin suç işlendiğini, bu rakamın 2017'ye göre yüzde 3,6 düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Seehofer, Federal Suç Dairesi Başkanı Holger Münch ve Schleswig Holstein Eyalet İçişleri Bakanı Hans Joachim Grote ile Federal Basın Merkezinde 2018 yılı Suç İstatistik Raporu'nu açıkladı.

Ülkede geçen yıl 5 milyon 555 bin suç işlendiğini belirten Seehofer, bu rakamın 2017'ye göre yüzde 3,6 düşüş anlamına geldiğini bildirdi.

Seehofer, "Almanya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri." ifadesini kullandı.

Ülkede 1992 yılından bu yana en az suçun geçen yıl işlendiğine işaret eden Seehofer, gelecek yıl da suç oranının düşmesi durumunda bir başarıdan söz edilebileceğini kaydetti.

İşlenen suçlar arasında hırsızlığın birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Seehofer, en fazla bankalar ve diğer iş yerlerinin hedef alındığını söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley de ''Almanya güvenli bir ülkedir. Güçlü bir hukuk devletimiz mevcut.'' dedi.

Barley ayrıca, Almanya'da son yıllarda görevini yapmaya çalışan polis ve ambulans çalışanlarına yapılan saldırıların da dikkate alınması gerektiğini, bu insanların amacının hayat kurtarmak olduğunu vurguladı.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Lüleburgaz’daDiyanet İşleri Başkanı Erbaş Lüleburgaz’da
GÜNCELLEME - Samsun'da sosyal medyadan tehdit ve şantaj iddiasıGÜNCELLEME - Samsun'da sosyal medyadan tehdit ve şantaj iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Federal Suç İstatistik Raporu

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.