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Almanya'da geçen yıl binden fazla Türk vatandaşı Mavi Kart aldı

04.06.2019 22:43 | Son Güncelleme

Almanya’da 2018 yılında 27 bin civarında kişiye Mavi Kart verildi.

Almanya'da geçen yıl binden fazla Türk vatandaşı Mavi Kart aldı

Türk vatandaşları Mavi Kart verilenler arasında dördüncü sırada yer aldı. 2018’de bin 298 Türk vatandaşı Mavi Kart aldı.Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan nitelikli elemanların çalışmak için tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) Nürnberg'de açıkladığı verilere göre, 2018 yılında 27 bin civarında kişiye Mavi Kart verildi. BAMF'ın açıklamasında, 2018'de verilen Mavi Kart sayısının yüzde 25,4 artarak rekor düzeye ulaştığı belirtildi.

AB içinde en çok Mavi Kart veren ülke de Almanya oldu. AB genelinde 2017 yılında verilen Mavi Kartların yüzde 84,5'i Almanya tarafından verildi.

Mavi Kart uygulaması, yüksek nitelikli üçüncü ülke vatandaşlarına AB içinde çalışma imkanı tanıyor. Söz konusu uygulamanın başladığı 2012 yılından bu yana Almanya'nın yaklaşık 104 bin Mavi Kart verdiği belirtildi.

Mavi Kart alarak çalışmak üzere Almanya'ya gelenler arasında Türk vatandaşları dördüncü sırada yer alıyor. BAMF verilerine göre, 2018 yılında bin 298 Türk vatandaşına Mavi Kart verildi. 2018 yılı sonu itibarıyla, Almanya'da Mavi Kart ile çalışan Türklerin sayısının ise 2 bin 476 olduğu belirtildi.

İlk sırada Hintler var

Almanya'da 2018'de en fazla Mavi Kart alanlar ise Hintler oldu. Geçen yıl Hindistan'dan 7 bin 556 kişi Mavi Kart alarak Almanya'ya geldi. Hintleri, 2 bin 178 ile Çinliler ve bin 603 ile Ruslar takip ediyor.

Mavi Kart uygulaması, AB ülkelerindeki nitelikli iş gücü açığını kapatmak için başlatılmıştı. Mavi Kart verilebilmesi için, yüksek okul veya üniversite mezunu üçüncü ülke vatandaşlarının AB içinde iş bulmaları ve yılda en az brüt 53 bin 600 euro kazanmaları şartı aranıyor. Tıp, mühendislik veya doğa bilimleri alanında çalışanların yılda brüt 41 bin 808 euro kazanmaları da Mavi Kart alabilmeleri için yeterli sayılıyor.

DW,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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