KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, "Bilimsel olarak yapılan araştırmalar, 2 dilli olarak yetişen çocukların eğitim yaşamlarında diğer akranlarına göre çok daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Almanya'nın Köln kentindeki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen "Geçmişten Bugüne Türkçe Dersleri" panelinde konuşan Keltek, Almanya'da çocukların ana dilleri Türkçeyi iyi öğrenmesi gerektiğini, bu konuda da ebeveynlere ise çok iş düştüğünü söyledi.

Velilerin çocuklarının eğitim gördüğü okullardan Türkçe dersi talep etmeleri gerektiğini ve talebin yüksek olması durumunda okulun bu dersi açma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Tayfun Keltek, en büyük sorunun vatandaşların konu hakkında yeterli bilince sahip olmaması olduğunu belirtti.

Keltek, "Bilimsel olarak yapılan araştırmalar, 2 dilli olarak yetişen çocukların eğitim yaşamlarında diğer akranlarına göre çok daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Çift alfabe öğrenerek yetişen çocuklar hem Türkçeyi hem de Almancayı akranlarına göre daha iyi konuşmanın yanı sıra derslerinde daha başarılı oluyor. Ana dili öğrenmek çocuğun okul başarını arttırmak için çok önemli." şeklinde konuştu.