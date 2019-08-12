HABER

Almanya’da genç işsizlik 29 yılın en düşük seviyesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Almanya’da genç işsizlik oranı geçen yıl Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 6,2 oldu

BERLİN (AA) - Almanya genç işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,2’ye gerileyerek Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en düşük seviyeye geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,2’ye geriledi. Böylece genç işsizlik Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en düşük seviyesine geriledi. 1991’de genç işsizlik yüzde 6,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl Almanya’nın Batı eyaletlerinde genç işsizlik yüzde 5,8’e inerken, Doğu eyaletlerinde bu oran yüzde 8,6 olarak açıklandı.

1991’de Almanya’nın nüfusunun yüzde 13’ünü (10,3 milyon) 15-24 yaş grubu oluştururken, bu oran 2018’de yüzde 10’a ( 8,6 milyon) geriledi. Böylece söz konusu yaş kategorisindeki nüfus 1 milyon 700 bin azaldı.

Almanya’da 2005’te genç işsizlik yüzde 15,2 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

- Almanya'nın başarısında "mesleki eğitim" etkisi

Küreselleşmeyle yaygınlaşan "genç işsizlik", birçok Avrupa ülkesinde önemli sorunlarından olmaya devam ederken, Avrupa Birliği bu sorunu çözmek için yaptığı çalışmalarda başarısız kalması da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Almanya'daki gençlerin genel olarak iyi seyreden iş gücü piyasası koşullarından yararlandıklarını belirterek, Buna ek olarak, sosyal ortakların içerikleri belirlemede güçlü bir tavır sergilediği ülkede mesleki eğitim, teorik eğitim ile pratik eğitimin birleştirilmesinin genç işsizliğin düşük olmasında büyük etkisi olduğunu ifade ediyor.

Ülkede eğitimin içeriğinin, talep odaklı ve esnek olarak sunulduğunu belirten uzmanlar, bu sayede şirketlerin kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edindiğini ve gençlerin de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabildiğini dile getiriyor.

Öte yandan, Almanya'da toplam istihdam, geçen yılı eylül ayında 45 milyon kişiye yükseldi. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra 45 milyon rakamına ilk defa ulaşılarak rekor kırıldı.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Can Yücel mezarı başında anıldıCan Yücel mezarı başında anıldı
Fotoğraflar // Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktıFotoğraflar // Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya geçen yıl Genç işsizlik

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada'da yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alan yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.