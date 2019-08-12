Almanya’da genç işsizlik 29 yılın en düşük seviyesinde

BERLİN (AA) - Almanya genç işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,2’ye gerileyerek Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en düşük seviyeye geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, 15-24 yaş işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6,2’ye geriledi. Böylece genç işsizlik Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en düşük seviyesine geriledi. 1991’de genç işsizlik yüzde 6,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl Almanya’nın Batı eyaletlerinde genç işsizlik yüzde 5,8’e inerken, Doğu eyaletlerinde bu oran yüzde 8,6 olarak açıklandı.

1991’de Almanya’nın nüfusunun yüzde 13’ünü (10,3 milyon) 15-24 yaş grubu oluştururken, bu oran 2018’de yüzde 10’a ( 8,6 milyon) geriledi. Böylece söz konusu yaş kategorisindeki nüfus 1 milyon 700 bin azaldı.

Almanya’da 2005’te genç işsizlik yüzde 15,2 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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Küreselleşmeyle yaygınlaşan "genç işsizlik", birçok Avrupa ülkesinde önemli sorunlarından olmaya devam ederken, Avrupa Birliği bu sorunu çözmek için yaptığı çalışmalarda başarısız kalması da dikkat çekiyor.