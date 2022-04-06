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Almanya'da geri adım: Zorunlu izolasyon kalkmıyor

06.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da izolasyon zorunluluğunun 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılmasına yönelik karar geri çekildi.

Almanya'da geri adım: Zorunlu izolasyon kalkmıyor

Böyle bir kararın alınmasının "hata olduğunu" kabul eden Sağlık Bakanı Lauterbach tüm sorumluluğu üstlendi. Almanya'da Covid-19'a yakalanan kişilerin izolasyona girmesine yönelik zorunluluğun kaldırılmasına yönelik kararda geri adım atıldı.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona bulaşan kişilere yönelik izolasyon uygulamasının sonlandırılmasına ve gönüllülük esasına dayandırılmasına ilişkin karar yanlış olacaktı, yürürlüğe girmeyecek. Ben burada bir hata yaptım" ifadesini kullandı.

İzolasyonun kaldırılması kararının yerel sağlık makamlarının üzerindeki yükü rahatlatabilecek bir adım olabileceğini ancak topluma "yanlış ve zararlı" bir mesaj vereceğini belirten Sosyal Demokrat Partili (SPD) bakan, "Korona bir grip değil. Bu yüzden enfeksiyon sonrası izolasyonun sürmesi gerekiyor. Sağlık makamlarının kontrolünde ve tanziminde" diye ekledi.

"Benim hatamdı. FDP ya da kısıtlamaları gevşetmeyle ilgisi yok. Sağlık makamlarını rahatlatmak içindi" ifadesini kullanan Lauterbach, yarın bu konuyla ilgili daha detaylı açıklamalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FPD) karantina ve izolasyon kurallarının gevşetilmesi için ısrar ediyordu. Liberaller, ülkede korona vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle çok sayıda kişinin karantinada bulunmasına karşın Omicron varyantı nedeniyle hastalığın hafif seyretmesini buna neden olarak gösteriyordu.

Almanya'da vaka sayıları hâlen yüksek ancak vakaların büyük bölümünün hafif geçirildiği bildiriliyor. Bu nedenle hastanelerde şu an herhangi bir kapasite sorunu yaşanmıyor. Ancak yüksek vaka sayıları nedeniyle hastaneler dâhil birçok iş yerinde ciddi personel eksiklikleri yaşanıyor.

İZOLASYON SÜRESİ EN AZ 7 GÜN

Almanya'da şu an zorunlu karantina ve izolasyon süresi 10 gün. Koronavirüse yakalananlar izolasyona, temaslı kişilerse karantinaya alınıyor. Ancak virüse yakalanmış ya da temaslı kişiler, 7 gün sonunda yaptırdıkları testin sonucu negatif olduğu takdirde izolasyondan veya karantinadan çıkabiliyor.

Karantina ve izolasyon zorunluluğunun 1 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını hafta başında Sağlık Bakanı Lauterbach kamuoyuna duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, bu tarihten itibaren resmi olarak zorunluluktan çıkarılacak izolasyon uygulamasının "önemle tavsiye edilir" niteliğinde olacağını ve "gönüllülük esasına" dayanacağını açıklamıştı. "Mevcut kurallar işe yarıyor ancak uzun dönemde buna gerek yok" diyen Lauterbach, zorunluluğun sadece sağlık çalışanları için devam edeceğini vurgulamıştı. Bakan, bu alanda çalışanların virüse yakalanmaları hâlinde kendilerini beş gün izolasyona almak zorunda olacağını söylemişti.

Söz konusu kararın, Sağlık Bakanlığının ve Robert Koch Enstitüsü'nün tavsiyesi üzerine alındığı açıklanmıştı.

Salgınla mücadelede hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'nün bugün açıkladığı verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 214 bin 985 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu süre zarfında 340 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

DW,rtr,AP/CÖ,JD

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya
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