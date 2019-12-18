HABER

Almanya'da girişimcilerin en büyük sorunu bürokrasi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 18:36 | Son Güncelleme

Commerzbank’ın yürüttüğü bir araştırma, Almanya’da girişimcilerin ağırlıklı olarak üniversite eğitimi görmüş erkekler olduğunu ortaya koydu.

Almanya'da girişimcilerin en büyük sorunu bürokrasi

Almanya'da şirket kurucularının büyük çoğunluğunun erkek olduğu, üniversite eğitimi almış olduğu ve işe 50 bin euro altında başlangıç sermayesiyle başladığı belirlendi.

Söz konusu verileri Commerzbank'ın yürüttüğü araştırma su yüzüne çıkardı. Sonuçları Çarşamba günü Münih'te açıklanan araştırma kapsamında banka, Almanya genelinde, ülkede son altı yılda iş kurmuş olan 3 bin girişimcinin dahil edildiği anket düzenledi.

Şirket kurmaya neden karar verdikleri sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak "kendi patronu olmak" yanıtını verdi.

İş kurduktan sonraki ilk yıl en önemli hedefin müşteri kazanmak olduğunu söyleyen girişimcilerin yüzde 80'i, işe kendi birikimleriyle girdiklerini söyledi. Diğer yandan katılımcıların yarısı, başlangıç sermayelerini altı ay içinde tükettikleri bilgisini de aktardı.

Finansman ve müşteri kazanımı, Almanya'daki girişimcilerin yalnızca yüzde 23'ü için en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 45'i için sorunların başında Alman bürokrasisi geliyor.

Kadınların Almanya'daki girişimciler arasında bariz biçimde azınlık olduğu görülüyor. Verilere göre Almanya'da şirket kuran kişilerin yalnızca yüzde 22'si kadın.

Diğer yandan ülkedeki girişimcilerin yüzde 18'i 30 yaş altında, yüzde 22'si ise 50 yaşından büyük.

dpa,epd/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Başkan Trump Azlin Eşiğinde Başkan Trump Azlin Eşiğinde 
18 Aralık Amerikan Basınından Özetler18 Aralık Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!

24 bin kere çağrı merkezini arayan yaşlı adam tutuklandı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şiddetli depremde ölü sayısı 9'a yükseldi!

Şiddetli depremde ölü sayısı 9'a yükseldi!

Trump'ın kaderini tayin edecek oylama öncesi önemli açıklama

Trump'ın kaderini tayin edecek oylama öncesi önemli açıklama

Yoksa bir ülke daha mı AB'den ayrılacak?

Yoksa bir ülke daha mı AB'den ayrılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile görüştü

Finlandiya'dan IŞİD'lilerin iadesine yeşil ışık

Finlandiya'dan IŞİD'lilerin iadesine yeşil ışık

Erkek görevlinin önünde başörtüsünü çıkarmaya zorlanan kadına tazminat

Başörtüsünü çıkarmaya zorlanan kadına tazminat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.