Almanya'da göçmen dernekler İçişleri Bakanının istifasını istedi

BERLİN (AA) - Almanya'da aralarında Türk sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu göçmenlerin kurduğu dernekler, İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'i istifaya davet etti.

Göçmen derneklerinin Seehofer'e yazdığı açık mektupta, bakanın göçmenlere yönelik tutumu eleştirilerek, "Bay Seehofer, ülkede herkesin bakanı olan bir kişi farklı davranmalıdır. Tüm insanların güvenliğini sağlamalı ve aşırı sağdan gelen tehdidi nihayetinde ciddiye almalı. Bir yurt bakanı toplumu daha fazla ayrıştırmamalı, aksine ülkemizdeki temel değerlerden yana açık bir tutum sergilemelidir veya görevini bırakmalı ve bu görevi bunları yapan bir başkasına bırakmalı." ifadeleri kullanıldı.

- "Endişeliyiz"

Mektupta, "Endişeliyiz; çünkü aşırı sağcılar haberlerde öne çıkıyor, 'yabancılar dışarı diye bağırıyor' ve burada biz kastediliyoruz. Hitler selamı için uzatılan kolları gördüğümüzde şok oluyoruz ve bu ülkenin bir zamanlar başlangıçlara karşı direnmede başarısız olduğunu hatırlıyoruz. Biz ve çocuklarımız farklı görünümümüzden, isimlerimizden veya inancımızdan dolayı güvenli ve özgürce her yerde hareket edemediğimiz için endişeliyiz." denildi.