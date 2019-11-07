Almanya'da göçmen işçiler için anıt teklifi

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michelle Müntefering, Almanya'nın kalkınmasında büyük katkısı olan göçmen işçiler için anıt dikilmesi teklifinde bulundu.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Müntefering, Essen'de ''KulturInvest'' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'dan gelen insanlar olmasaydı başarı mümkün olmazdı.'' dedi.

Konuşmasında ''Göçmen İşçiler Anıtı'' yapılmasını öneren Müntefering, ''Ülkemizin bir parçası olan bu insanların, çocuklarının ve torunlarının başarılarını takdir etmek için bir anıt yapmak iyi bir jest olur. Özellikle milliyetçilik ve popülizmin dünyada yeniden dirildiği bir zamanda, dayanışma ve takdir etmeye ihtiyaç var. Bu birbirine bağlılığın da sembolü olacaktır." ifadesini kullandı.

Demokrasilerde yasalara ihtiyaç olduğu kadar anlatacak bir anının da gerekli olduğunu belirten Müntefering, ''Demokrasi tarihimizde göçmen işçiler de yer almaktadır.'' diye konuştu.

Müntefering, göçmenleri takdir eden bir anıtın herkeste olumlu bir hatıra bırakmasını arzuladığını kaydetti.

