Almanya'da göçmen kiracı istenmiyor

Son yapılan bir ankete göre göçmen kökenli her üç kişiden biri ayrımcılığa uğruyor.Almanya'da göçmen kökenli kişilerin kiralık ev bulma şansının düşük olduğu ortaya çıktı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin (ADS) yaptığı son ankete göre ankete katılan göçmen kökenli kişilerin yüzde 35'i kiralık ev ararken ırkçı ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

Funke Medya Grubu gazetelerinde yer alan habere göre Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi bölge sorumlusu Bernhard Franke "Kulağa yabancı gelen bir isim kiralık bir evi görmeye davet edilmemenize neden oluyor" dedi.

Franke DW'ye verdiği demeçte emlak piyasasında ayrımcılığın yasal olarak yasak olduğunu ve bundan etkilenenlerin yasal yollara başvurması gerektiğini söyledi. Ancak ankete katılan katılımcıların yarıdan fazlasının bu durumdan habersiz olduğu bildiriliyor.

Almanya'da ayrımcı ifadeler içeren kiralık ev ilanlarına rastlamak da mümkün.

Franke konut kiralama sürecinde yaşanan ayrımcılığın önüne geçilebilmesi için yasal değişiklik çağrısında bulunuyor. Franke iş ilanlarında olduğu gibi ev ilanlarında da ayrımcı ifadelerin yer almasının eşit muamele yasası kapsamında yasaklanmasının mantıklı olacağını belirtiyor.

Ankete 16 yaş üzeri binden fazla Almanca konuşan kişinin katıldığı ve ankette emlak piyasası ile iglili deneyimlerinin sorulduğu aktarılıyor.

AFP / SSB, TY

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