Almanya'da göçmen kökenlilerin siyasi tercihleri değişti

Türk asıllı göçmenler arasında en çok Sosyal Demokratlara sempati duyuluyor.Almanya'daki göçmen kökenlilerin Sosyal Demokrat Parti(SPD) ile Yeşiller'e eskiye nazaran daha az sempati duydukları saptandı. Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi'nin (SVR) araştırması Hristiyan Birlik partileri olarak anılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), %43,2'lik oranla göçmenlerin en fazla sevdiği siyasi partiler olduğunu ortaya koydu.

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grubu'ndaki 246 milletvekilinin sadece yüzde 2,9'u göçmen kökenlilerden oluşuyor. Bu oran SPD'de yüzde 9,8'iken, Yeşiller'de yüzde 14,9'u buluyor.

Almanya'daki göçmen kökenlilerin sadece dörtte biri SPD'nin en iyi parti olduğu görüşünde. 2016 yılında SPD'yi destekleyen yabancı asıllıların oranı yüzde 40'ı buluyordu. Yeşillerde ise bu oran iki yıl zarfında yüzde 13,2'den yüzde 10'a geriledi. Siyasi parti tercihlerindeki bu değişikliğin hangi nedenlerden kaynaklandığı araştırmada yer almıyor. Göçmen grupları arasında ise önemli farklar göze çarpıyor.