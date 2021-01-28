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Almanya’da göçmen yanlısı Vali Lübcke’yi öldüren katile ömür boyu hapis cezası

28.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Almanya’da 2019’da Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) siyasetçi ve Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’yi silahla öldüren aşırı sağcı Stephan Ernst, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Almanya’nın Kassel kentinde 2 Haziran 2019 yılında Istha’daki evinin terasında vurularak öldürülen Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) siyasetçi ve Kassel Valisi Walter Lübcke davasında karar çıktı.

Almanya’da 2019’da Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) siyasetçi ve Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’yi silahla öldüren aşırı sağcı Stephan Ernst, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya’nın Kassel kentinde 2 Haziran 2019 yılında Istha’daki evinin terasında vurularak öldürülen Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) siyasetçi ve Kassel Valisi Walter Lübcke davasında karar çıktı. Frankfurt mahkemesi, katil Stephan Ernst’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Davada diğer zanlı Markus H. ise 18 ay hapis cezasına çarptırılırken, cezası ertelendi. Her iki sanığın da aşırı sağcı bir geçmişe sahip olduğu belirtildi. Ernst’in cinayeti "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı" güdüleriyle işlediği ifade edilirken, avukatı ise bunun siyasi bir saldırı olduğunu, bu nedenle "kasıtsız adam öldürme" olarak görülmesi gerektiğini savundu. Ancak hakim, suçun ciddiyeti nedeniyle Ernst’e ömür boyu hapis cezası verdi.
Ernst’in Ekim 2015’te göçmenlerle ilgili düzenlenen bir toplantıda Lübcke’ye yönelik nefret beslemeye başladığı aktarılmıştı. Toplantıya Stephan Ernst ve Markus H.’nin de katıldığı belirtilmişti.
Öte yandan Lübcke, Başbakan Angela Merkel’in 2015’te yaklaşık 1 milyon göçmen ve mülteciyi kabul etmesine destek vermiş, ülke çapında ses getirmişti.

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