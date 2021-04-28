Almanya’da ‘Göçmenler Neden Aşı Olmuyor’ Tartışması

Almanya’da Corona virüsüne karşı aşılama kampanyası her geçen gün hız kazanıyor. Son verilere göre, sadece geçen kalan hafta 3 milyon 400 bin kişi aşılanırken, ülkede her 100 kişiden 23’ü en azından bir kez aşı yaptırmış durumda. Bunlardan yüzde 7’si ikinci aşısını da yaptırdı.

Ancak ülkedeki göçmenlerin kültürel ve dini nedenlerle Corona virüsüne karşı yeterince önlem almadıkları ve aşılanmadıkları iddiaları tartışmalara neden oldu. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın dün partisi CDU’nun düzenlendiği bir toplantıda kapalı kapılar ardında "Göçmenleri aşı olmalarına ikna konusunda büyük zorluklarla karşılaşıyoruz" dediği aktarılırken, aynı toplantıya katılan Federal Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz’un da bu görüşe destek verdiği ve "Bildik metodlarla göçmenlere ulaşmamız çok zor. Dil sorunları var. Bunu biliyoruz, o yüzden hükümet olarak Corona salgını ve aşılama konusunda göçmenleri aydınlatmak için 23 dilde broşürler hazırladık, ama yetersiz kaldı" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Bundan bir süre önce, Almanya’da Corona virüsüne karşı verilen mücadelede en önemli kurum olarak bilinen Robert Koch Enstitüsü‘nün (RKI) Başkanı Lothar Wieler’in, ülkede son üç ayda yoğun bakımda yatan hastaların yaklaşık yarısının, entübe edilen hastaların da yüzde 90’ının göçmen kökenli olduğunu ve bu konuyu aşırı sağcılara malzeme vermemek için açık bir şekilde dile getirmekten kaçındığını söylediği şeklindeki haberden sonra, Spahn ve Widmann-Mauz’un son söyledikleri, beraberinde tepkileri de getirdi.