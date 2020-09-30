Almanya'da 'Göçmenleri gaz odalarına atabiliriz' diyen eski AfD sözcüsü partiden ihraç edildi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), göçmenlerin vurulabileceği ya da gaz odalarına atılabileceğini söyleyen eski sözcü Christian Lüth'ü partiden ihraç etti.

Önce Christian Lüth'ün bu sözleri Pro7 kanalının Pazartesi günü yayımladığı bir belgeselde söylediği öne sürülmüştü.

Televizyon, 23 Şubat'ta başkent Berlin'deki bir barda gizlice kaydedilen görüntülerde yüzü görünmeyen Lüth'ün adını vermemişti.

Daha sonra Die Zeit gazetesi, "kamu çıkarını gözeterek" Lüth'ün adını açıklamaya karar verdiğini duyurdu.

Görüntülerde Lüth, Lisa Licentia adlı YouTuber'a, AfD'nin kışkırtıcı taktikler kullandığını söylüyor ve "Almanya'nın durumu ne kadar kötüleşirse, bu AfD'ye o kadar yarar. Yoksa partinin oyu yüzde 3'te kalır" diyor.

'Onları sonradan vurabiliriz'

Christian Lüth'ün, Licentia'nın daha fazla göçmenin gelmesinin AfD'nin çıkarına mı olacağı sorusunu şöyle yanıtlıyor:

"Evet, çünkü AfD o zaman daha iyi olacak. Daha sonra hepsini sonra vurabiliriz. Ya da gaz odalarına atabiliriz, hangisini istersen. Umurumda değil. Benim için fark etmez."