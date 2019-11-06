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Almanya'da görev yapacak din görevlilerine Almanca şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 21:35 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu Almanya'da görev yapacak yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirdi

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, ülkede görev yapacak yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirdi.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülen karara göre, imam, papaz veya haham gibi din görevlileri Almanya'da görev yapmaları halinde Almanca bildiklerini belgelemek zorunda kalacak.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, yabancı din görevlilerinin Almanca bilme şartının Bakanlar Kurulunda karara bağlandığını açıkladı.

Alter, ancak kararın Federal Meclis'te kabul edilmesi gerektiğine işaret ederek, ''Taslak sadece tek bir dini değil, geneli kapsıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da iktidarda bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalanan koalisyon sözleşmesinde ise özellikle yabancı ülkelerden gelecek imamların Almanca konuşmasının beklendiği vurgulanıyor.

- İGMG'den medyanın haber tarzına eleştiri

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun aldığı kararın Alman medyasında yer alma şeklini eleştirdi.

Altaş, ''Alman hükümetinin planlarının imamlara indirgenerek ve odaklanılarak yansıtılması yanlış bir resmin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Basında konuya dair çıkan haberler sanki Almanya’daki imamların tek kelime Almanca konuşamadığı izlenimini veriyor. Bu yanlıştır ve Almanya’daki yaşam gerçeklerimizle örtüşmemektedir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin kararını da popülist bir yaklaşım olarak niteleyen Altaş şunları kaydetti:

''Bir imamın görev ve sorumluluk alanı dil bilmeye indirgenemeyecek kadar geniş ve kapsamlıdır. Medyada yansıtılan ‘Dil bilen imam iyi imamdır.’ mahiyetindeki yüzeysel yaklaşım hem yanlış hem de tehlikelidir. Bu yaklaşım, hitabet kabiliyetleri ile ilgi uyandıran ve kamuoyunda nefret vaizi (Hassprediger) olarak bilinen kimselere de alan açmaktadır.
Öte yandan, kendi ana dillerinde vaaz veren ve mesleğini icra eden çok sayıda imam her gün olağanüstü çalışmalara imza atmaktadır. Bu imamların itibarlarını yüzeysel tedbirlerle zedelemek yerine kendilerine teşekkür etmek çok daha münasip olacaktır.''

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Anahtar Kelimeler:
Almanya dil bilme şartı din görevlileri

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