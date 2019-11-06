Almanya'da görev yapacak din görevlilerine Almanca şartı

Alter, ancak kararın Federal Meclis'te kabul edilmesi gerektiğine işaret ederek, ''Taslak sadece tek bir dini değil, geneli kapsıyor." ifadesini kullandı.

Altaş, ''Alman hükümetinin planlarının imamlara indirgenerek ve odaklanılarak yansıtılması yanlış bir resmin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Basında konuya dair çıkan haberler sanki Almanya’daki imamların tek kelime Almanca konuşamadığı izlenimini veriyor. Bu yanlıştır ve Almanya’daki yaşam gerçeklerimizle örtüşmemektedir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümetinin kararını da popülist bir yaklaşım olarak niteleyen Altaş şunları kaydetti:

''Bir imamın görev ve sorumluluk alanı dil bilmeye indirgenemeyecek kadar geniş ve kapsamlıdır. Medyada yansıtılan ‘Dil bilen imam iyi imamdır.’ mahiyetindeki yüzeysel yaklaşım hem yanlış hem de tehlikelidir. Bu yaklaşım, hitabet kabiliyetleri ile ilgi uyandıran ve kamuoyunda nefret vaizi (Hassprediger) olarak bilinen kimselere de alan açmaktadır.

Öte yandan, kendi ana dillerinde vaaz veren ve mesleğini icra eden çok sayıda imam her gün olağanüstü çalışmalara imza atmaktadır. Bu imamların itibarlarını yüzeysel tedbirlerle zedelemek yerine kendilerine teşekkür etmek çok daha münasip olacaktır.''

