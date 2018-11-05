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Almanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 21:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen'i emekliye sevk etmesini istedi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan ve görevinden alınan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen’i erken emekliye sevk etme kararı aldığını bildirdi.

Seehofer, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den Maassen’in erken emekliğe sevk edilmesini istediğini, Steinmeier’in bu kararı onaylayıncaya kadar Maassen’in görevinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Kararın gerekçelerini açıklayan Seehofer, kendisi ile Maassen arasında güvenilir bir iş birliğinin artık mümkün olmadığını kaydetti.

"İçişleri Bakanlığı çalışanı ve özellikle Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı olarak verdiği hizmetlere rağmen Maassen’in erken emekliliğe sevk edilmesi kararını verdim." şeklinde konuşan Seehofer, Anayasayı Koruma Teşkilatı’na yeni atama yapılıncaya kadar teşkilatta başkan yardımcısı pozisyonundaki Thomas Haldenwang’in başkanlık görevini geçici olarak üstleneceğini belirtti.

Maassen’in 18 Ekim’de Varşova’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı bir konuşmaya işaret eden Seehofer, Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde "sol radikal güçler bulunduğuna" ve hükümetin göç ve güvenlik politikasını "naif" olarak nitelediğine ilişkin ifadelerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde iki buçuk ay önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırıları konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.

Almanya'da görevden alınan istihbarat başkanının emekliliği istendi

- İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen'i emekliye sevk etmesini istedi

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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Almanya İçişleri Bakanı Seehofer

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer
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Anahtar Kelimeler:
Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen Horst Seehofer

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