Almanya'da Gösteriler: Mültecileri Engelleyen İtalya Protesto Edildi

Yapılan konuşmalarda, geçen hafta 41 sığınmacı ile Lampedusa limanına izinsiz yanaşan ve İtalya karasularını ihlal etmekle suçlanarak gözaltına alınan "Sea-Watch 3" adlı geminin kaptanı Carola Rackete’nin, çıkarıldığı mahkemede hakim tarafından serbest bırakılması, "benzer kurtarma faaliyetlerini tasdik" olarak yorumlandı.

5 bin katılımcıyla protesto gösterilerinin en kalabalığı Berlin’de gerçekleşirken, eylemleri organize eden "Deniz Köprüsü" (Seebrücke) adlı örgütün temsilcileri, denizlerdeki kurtarma faaliyetlerinin suç kapsamında değerlendirilmesi uygulamasının derhal sonlandırılması gerektiğini, uluslararası yasaların kaptanları kurtarmaya yükümlü kıldığını dile getirdi.

İnsani yardım kurumlarına ait gemilerin Libya başta olmak üzere Afrika ülkelerinden kaçan sığınmacıları kurtarmaya devam etmesi gerektiği çağrısında bulunan göstericiler, Almanya’nın zor durumda kalan sığınmacıları kabul etmesini de talep etti.

Serbest bırakıldıktan sonra, İtalya’da gizli tutulan bir yerden açıklama yapan 31 yaşındaki kaptan Rackete, ülkenin sağ popülist Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye karşı "kendisine hakaret ettiği ve iftira attığı" suçlamalarıyla dava açacağını duyurdu.

Rakete, Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i de eleştirerek, göç krizinin çözümü için elindeki imkanları kullanmadığını ve mültecilerin kurtarılmasına yardımcı olmadığını öne sürdü. Carola Rackete, "Aynı durumu bir kez daha yaşarsam, hiç şüphesiz aynı tavrı ortaya koyarım" dedi.

Öte yandan İtalyan hükümetinin Alman insani yardım kuruluşu "Sea-Eye" tarafından işletilen ve 65 göçmen taşıyan "Aylan Kurdi" adlı gemisinin İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemesi, Almanya ve İtalya arasındaki gerilimin daha da artmasına neden oldu.

Hafta başında Libya açıklarında batmak üzere olan bir tekneden 65 kişiyi kurtaran gemi mürettebatının, İtalyan yetkililerden "güvenli bir limana yanaşma izni istediği", ancak Matteo Salvini’nin bu kez de gemideki göçmenler için "İtalya'ya giremeyecekler, Tunus ya da Almanya'ya da gidebilirler" dediği öğrenildi.