Almanya'da gözler Bavyera'da yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde

BERLİN (AA) – Almanya'da en güçlü ekonomiye sahip eyalet olan Bavyera'da halk yarın Eyalet Meclisi seçimleri için sandık başına gidecek.

Bavyera'da yaklaşık 9,5 milyon seçmen yarın oy kullanacak. 1954 yılından bu yana Bavyera'da yapılan tüm seçimlerden birinci çıkan ve 1958’den beri iktidarda bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1958-1966 ve 2008-2013 dönemleri dışında eyalette hep tek başına hükümeti kurdu.

CSU, Almanya’da sadece Bavyera’da teşkilatlanarak sadece bu eyalette seçime katılıyor. CSU'nun kardeş partisi Almanya Başbakanı Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise Bavyera’daki seçimlerde yer almıyor.

60 yıldan bu yana eyalette iktidarda bulunan CSU, yarın yapılacak seçimlerden de başarılı çıkmayı hedefliyor.

Ancak kamuoyu anketleri CSU'nun ciddi oy kaybı yaşayacağını ortaya koyuyor.

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’te yayınlanan ankete göre, 2013’te yapılan son seçimde yüzde 47,7 oy oranıyla iktidar olan CSU’ya destek bu kez yüzde 34’da görülüyor.