Almanya’da Gözler Hamburg Eyalet Parlamentosu Seçimlerinde

Almanya’da gözler Hamburg Eyaleti’nde yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine çevrildi. Seçim, Perşembe günü Hanau’da 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırı ve üç hafta önce Thüringen eyaletinde liberal FDP’li başbakan adayı Kemmerich’in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD ve Hristiyan Demokrat CDU’nun oylarıyla seçilmesiyle başlayan ve ülkede siyasi bir krize yol açan süreç sonrasında daha da önem kazandı.

Eyalet parlamentosu seçiminde 15 partiden 887 aday 121 sandalye için yarışacak. 1,3 milyon seçmenin bulunduğu ve 630 bin göçmenin yaşadığı Hamburg’da 40 bini seçmen konumunda 100 bin Türkiye kökenli yaşıyor.

Eyalette 2015 yılında yapılan son seçimlerde oyların 45,62’sini alan SPD’nin oy oranının yüzde 35’e düşeceği tahmin edilirken, Yeşiller Partisi'nin oy oranını yüzde 25’e çıkarması bekleniyor.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, Thüringen’le başlayan siyasi krize neden olan FDP ve CDU, seçmen tarafından ‘cezalandırılacak’. Son anketlere göre CDU’nun bir önceki seçime kıyasla yüzde 2’lik oy kaybıyla yüzde 14 alması beklenirken, 2015’te yüzde 7 alan FDP ise yüzde 4,5 oy oranıyla barajı geçememe korkusu yaşıyor. 2015 seçimlerinde 8,5 olan oy alan Sol Parti’nin yüzde 8 oya ulaşacağı tahmin edilirken, liberal ve dünyaya açık bir kent olarak bilinen Hamburg’da göçmen düşmanı