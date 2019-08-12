Almanya'da Gözler Tatilden Dönen Merkel'de

Berlin’de en çok merak edilen konuların başında ise 65 yaşındaki liderin sağlık durumu geliyor. Merkel, tatile çıkmadan farklı resmi törenlerde titreme nöbeti geçirirken kameralara yakalanmıştı. İlk olarak 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yapacağı görüşme öncesinde şiddetli şekilde titrerken görüntülenen Merkel, daha sonra 27 Haziran'da yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in resmen görevine başlaması nedeniyle düzenlenen törende ve ardından 10 Temmuz'da da Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titreme nöbeti geçirdi. Merkel, rahatsızlığını su eksikliğine bağlarken, Alman medyasında yapılan spekülasyonlarda başbakanın psikolojik bir sağlık sorunu olduğu, muhtemelen aşırı yorgunluk ya da yoğun baskı nedeniyle titrediği iddia edildi. Kaynaklar, Merkel’in tatile götürdüğü kitaplar arasında ABD'li yazar Siri Hustvedt'in 'Titreyen Kadın ve Sinirlerimin Tarihi' isimli otobiyografik kitabı olduğunu aktardı. Kitabın, yazarın sinir hastalığı nedeniyle oluşan titreme nöbetleriyle nasıl başa çıktığını anlattığı öğrenildi.

Angela Merkel tatili sonrasında kamuoyunun önüne ilk kez yarın çıkacak. Almanya’nın doğusunda bulunan Greifswald adlı kentte bir okulun açılışını yapacak olan başbakan, kendini doğrudan siyasi gündemin ilk sıralarında yer alan bir konunun ortasında bulacak. Doğu eyaletlerinde, önümüzdeki 1 Eylül’de Brandenburg’da, 27 Ekim’de ise Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde yapılacak seçimler muhtemelen hem Merkel’in hem de Berlin’deki koalisyon hükümetinin geleceğini belirleyecek. Üç eyalette de birinci parti konumunda görünen aşırı sağcı ve İslam karşıtı AfD’nin seçimleri kazanması ve anketlerin öngördüğü gibi sosyal demokrat SPD’nin büyük oy kaybı yaşaması durumunda federal hükümetin istifası ve erken seçimin gündeme gelebileceği tahmin ediliyor. Böyle bir durumda, daha önceden 2021 sonrasında siyasete veda edeceğini açıklayan Merkel’in aday olmayacağı dillendiriliyor.

İç politikadaki bu sorunun dışında Merkel’i dış politikada zorlayacak iki konu var. Son zamanlarda Başkan Donald Trump’ın Almanya’nın savunma bütçesine yönelik sert eleştirileri sonrasında gerilen ikili ilişkilerin gidişatı ve nasıl düzeleceği sorusu Merkel’i bekleyen bir konu. Trump, 24 Ağustos'ta G7 zirvesine katılmak için Fransa'nın sahil beldesi Biarritz'e gelecek ve burada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.