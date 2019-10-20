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Almanya'da grev uzatıldı

20.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Alman kabin personeli sendikası UFO uyarı grevini uzatma kararı aldı.

Almanya'da grev uzatıldı

Almanya genelinde birçok uçuş iptal edildi.Alman kabin personeli sendikası UFO'nun uyarı grevini uzatma kararı almasının ardından Almanya genelinde birçok uçuş iptal edildi.

Sendika, grevin başlamasına yaklaşık bir saat kala, altı saat olarak planlanan uyarı grevinin 19 saate çıkarıldığını duyurdu. Değişiklik uyarınca Lufthansa Grubu bünyesindeki Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline ve SunExpress'i kapsayan grev bu gece yarısına kadar sürecek.

İptallere karşılık yolcuların önceden haberdar edilmesi nedeniyle Pazar sabahı itibarıyla havalimanlarında henüz aşırı bir yoğunluk yaşanmadığı belirtilirken, bunun gün içinde değişebileceği uyarısı yapıldı.

Lufthansa Pazar günü erken saatlerde hava trafiğinde aksama yaşanmaması için uğraştıklarını açıklamıştı. Ancak açıklama yapıldığı sırada grevin altı saat sürmesi bekleniyordu.

Uyarı grevinin ardında Lufthansa Grubu ve UFO arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık bulunuyor. Lufthansa Grubu’nun tutumunu daha sertleştirdiğini belirten UFO sendikası Başkan Yardımcısı Daniel Flohr "Bu bağlamda taleplerimiz göz önünde bulundurulduğunda bir uzlaşmaya varılması mümkün görünmüyor" diye konuştu. Flohr bu durumda grevlerin devam edeceğine dikkat çekti.

Lufthansa'dan ise grevlerin anlamsız olduğu, çünkü birçok talebin halihazırda yerine getirildiği açıklaması yapıldı. Lufthansa'dan bir sözcü grevlerin yasaya aykırı olduğunu çünkü sendika yönetiminin temsil yetkisinin bulunmadığını savundu. Lufthansa, sendika yönetiminin yönetmeliğe uygun olarak göreve gelmediğini, bu nedenle de toplu iş sözleşmesini sonlandırma hakkına sahip olmadığını savunuyor.

dpa, Reuters / BW, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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