Almanya'da 'Gruppe S' davası başladı: Zanlılar 'iç savaş için terör saldırıları planlamakla' suçlanıyor

Almanya'da aşırı sağcı Gruppe S (S Grubu) örgütü üyesi olmakla suçlanan 10'dan fazla işinin yargılandığı dava bugün Stuttgart'ta başladı. Yaşları 32 ile 61 arasında değişen şüphelilerin tümü geçen yıl Şubat ayında tutuklanmıştı.

Savcılara göre tümü Alman vatandaşı olan Gruppe S (S Grubu) üyeleri; Müslümanlara ve bazı Alman politikacılara, "iç savaş başlatmak için terör saldırıları düzenlemeyi" planladı.

Bu kişilerden 11'i, "aşırı sağcı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanıyor.

12. kişi de eski bir polis memur olduğu ve bu kişilere katkı sağlamak için materyal desteği vermekle suçlanıyor.

Grubun aslında 13 kişiden oluştuğu ancak kaçak bir kişinin henüz yakalanamadığı ve gıyabında yargılandığı açıklandı.

Sanıklar neyle suçlanıyor?

İddianameye göre Gruppe S üyesi 13 erkek sanık Almanya'da "Sosyal düzeni bozarak nihayetinde devlet organlarını yerinden etmek" hedefiyle hareket etti.

Grubun elebaşı olmakla suçlanan Werner S'in ilk toplantıyı Eylül 2019'da organize ettiği, sonraki aylarda da gruba yeni üyeler kattığı ve telefon ve internet üzerinden iletişimin sürdüğü bilgileri de iddianamede yer alıyor.