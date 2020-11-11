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Almanya’da gümrük binasından 6,5 milyon Euro çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 17:42 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Duisburg kentindeki gümrük binasından 6,5 milyon Euro para çalındı.Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Duisburg kentindeki Emmerich semti ana gümrük binasından 6,5 milyon Euro para çalındı.

Almanya’da gümrük binasından 6,5 milyon Euro çalındı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Duisburg kentindeki gümrük binasından 6,5 milyon Euro para çalındı.
Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Duisburg kentindeki Emmerich semti ana gümrük binasından 6,5 milyon Euro para çalındı. Polis, soygunun profesyonelce planlandığını belirterek, 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, soyguncular gümrük binasının bodrum katında yer alan kasaya yandaki odanın duvarını matkapla delerek ulaştı.
Tanıklardan alınan ifadelere göre, 1 Kasım Pazar günü sabah 06.00 civarında duvarın ardından önce sondaj sesleri geldi. Saat 10.45 civarında ise, koyu renkli örme şapkalar takan 3 adam, Klever plakalı, sürgülü kapılı beyaz bir minibüse bir şeyler yüklemek için binaya birkaç kez girip çıktı. Tanıklardan biri, suçun işlendiği sırada ana gümrük ofisinin yakınlarında dolaşan şüpheliyi fark ederek fotoğraflarını çekti. Tanığın ifadesine göre, şüpheli daha sonra başka bir arabaya binerek beyaz minibüsle aynı yönde ilerledi. Gümrük idaresi, failleri ihbar eden kişilere 100 bin Euro ödül vereceğini açıkladı.

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