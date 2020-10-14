Almanya'da günlük vaka sayısı 5 bini geçti

Almanya Başbakanı Merkel, alınacak yeni önlemleri görüşmek üzere eyalet başbakanları ile bir araya geliyor.Almanya'da koronavirüs pandemisine ilişkin verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Çarşamba sabahı açıkladığı verilere göre, ülkede Nisan ayından bu yana ilk kez bir gün içinde kayıtlara geçen vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı.

RKI'nin verilerine göre Perşembe günü Almanya'da 5 bin 132 daha yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, bir önceki güne göre bin vaka artış anlamına geliyor. Nisan ayında tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 4 bin 721'di.

Ancak RKI, bu değerlerin birbiriyle karşılaştırılamayacağına dikkat çekerek şu anda daha yaygın olarak test yapıldığını ve dolayısıyla daha fazla vaka tespit edildiğini vurguladı. Almanya'daki güncel durumda halk arasındaki bulaştırıcılığın hızlı yükselişini gözlemlemek gerektiğini kaydeden RKI, "Bu nedenle halkı kendilerini enfeksiyondan korumaya özen göstermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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