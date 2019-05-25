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Almanya’da güpe gündüz camiye molotof attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti ( KRV ) bağlı Hagen şehrinde, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Hagen Ulu Camii’ne güpe gündüz molotof saldırısı düzenlendi.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti ( KRV ) bağlı Hagen şehrinde, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Hagen Ulu Camii’ne güpe gündüz molotof saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası can kaybı olmazken, cami hasar gördü.
’’ Vakit, birlik olma vakti ’’
Camii yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, birlik çağrısı yapıldı. Yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün güpe gündüz camimize yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçılar, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır"
Türk ve Müslüman STK’lar büyük tepki gösterdi
Almanya’da, son yıllarda artış gösteren ırkçı saldırıların failleri bulunamazken, vatandaşların endişesi de artıyor. Güpe gündüz ve Ramazan Ayı’nda böyle bir saldırı yapılması eyalet genelindeki bir çok Türk ve Müslüman kökenli sivil toplum kuruluşu tarafından tepki ile karşılandı.
Öte yandan Hagen Savcılığı’nın saldırı ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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