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Almanya'da hafif şiddette deprem oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen hafif şiddetteki deprem paniğe neden oldu.

Almanya'da hafif şiddette deprem oldu

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde Stuttgart yakınlarındaki Schwäbische Alb (Svabya Alpleri) bölgesinde Pazartesi saat 22.05'te meydana gelen depremin şiddeti Richter ölçeliğine göre 3,4 olarak tespit edildi.

Potsdam kentinde bulunan Alman Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada merkez üssü Albstadt kentinin güneyi olduğu belirtilen depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.

20 kilometrekarelik bir alanda hissedilen sarsıntı, bölgede yaşayan halkta paniğe yol açtı.

Baden-Württemberg Eyaleti İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada depremin bir hasara yol açmadığını duyurdu.

Pazartesi akşamı meydana gelen depremden saatler önce daha küçük öncü sarsıntılar olduğu, ancak bunların şiddetinin 2,1'i geçmediği kaydedildi.

Albstadt'ta geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen depremin şiddeti 3,8 olarak ölçülmüştü. Albstadt'da 1978 yılında 5,7 şiddetinde bir deprem yaşanmıştı.

Almanya'nın yakın tarihindeki en şiddetli yer sarsıntısı ise 13 Nisan 1992'de Hollanda- Almanya sınırındaki Roermond ile Heinsberg arasındaki bir bölgede meydana gelmişti. Bu sarsıntının şiddeti 5,9 olarak belirlenmişti. 30 kişinin yaralandığı deprem Berlin, Milano ve Londra'da da hissedilmiş, Köln'deki tarihi kadetralin de aralarında bulunduğu bazı binalarda hasara yol açmıştı. 1756 yılında Düren yakınlarında meydana gelen 6,4 şiddetindeki deprem ise Almanya'da bugüne kadar kaydedilen en şiddetli sarsıntı oldu. Bu depremde 4 kişi yaşamını yitirmişti.

DW/TY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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