Almanya'da "halkı enfeksiyondan koruma yasası" kabul edildi

Muhalefet partileri tasarıyı temel hakları kısıtladığı gerekçesiyle eleştirdi.Almanya'da salgınla mücadelede ülke genelinde aynı önlemlerin uygulanmasını öngören "halkı enfeksiyondan koruma" yasası Federal Meclis'te koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgında üçüncü dalgayı yaşayan Almanya'da milletvekillerine tasarıyı kabul etme çağrısı yaptı. Covid-19 nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin yoğun bakımda olduğunu belirten Spahn, hastalığa yakalananların sayısının düştüğüne dikkat çekti. "6 ile 20 yaş arasındakilerde çok sayıda enfeksiyona" rastlandığını belirten Spahn, ülkede virüsün bulaştığı yerlerin üçte ikisinin özel alan olduğunu vurguladı. Muhalefet partileri ise temel hakları kısıtladığı gerekçesiyle tasarıya karşı çıktı. Hür Demokrat Parti (FDP) sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceğini açıkladı. FDP adına söz alan Christine Aschenburg-Dugnus hükümetin "gereksiz yere temel hakları kısıtladığını" savunarak, salgınla ile aşı ve testin yaygınlaştırılması ile mücadele edilebileceğini söyledi. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Grup Başkanı Alexander Gauland da tasarıyı "Özgürlük haklarına, federalizme ve sağlıklı bir insanın aklına saldırı" olarak nitelendirdi. FDP, AfD ve Sol Parti tasarıya "hayır" derken, önlemlerin yetersiz olduğunu savunan Yeşiller ise çekimser kaldı.

Almanya genelinde aynı kısıtlamalar Koalisyon partileri CDU/CSU ile SPD'nin sunduğu tasarı koronavirüs salgını ile mücadelede Almanya genelinde, eyalet farkı gözetmeksizin aynı önlemlerin uygulanmasını mümkün kılacak. Almanya'da salgının başından beri Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptığı toplantıda alınan kararlar eyalet yönetimleri tarafından hayata geçirilmiyor, bu nedenle her eyalette farklı uygulamalar söz konusu oluyordu. Kabul edilen tasarıya göre, bir yerleşim yerinde son yedi gün içinde 100 bin kişide kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısının üç gün arka arkaya 100'ü aşması halinde "fren" çekilerek, bazı kısıtlamalar devreye girecek. Buna göre gece sokağa çıkma yasağı devreye girecek. Saat 22.00 ile 05.00 arasında işe ya da doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında sokağa çıkılmayacak. Açık havada tek başına spor yapmak gece yarısına kadar mümkün olacak. Sosyal teması kısıtlamak için bir hanede ikamet eden kişilerin başka bir haneden en fazla bir kişi ile özel ya da kamusal alanda görüşmesine izin verilecek. 14 yaş altındaki çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak.