Almanya'da halkın çoğunluğu ülke çapında koronavirüs önlemleri istiyor

Almanya'da halkın büyük çoğunluğu koronavirüse karşı ülke çapında önlem alınmasını istiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre yapılan bir ankette halkın yüzde 53'ü hükümetin bütüncül bir yaklaşımla, 13 eyalet adına koronavirüs önlemlerine karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs vaka sayısı hızla artan ve pandemide üçüncü dalganın içinde yer alan ülkede anket şirketi YouGov'ın yaptığı araştırmaya göre halkın çoğunluğu hükümetin bütün eyaletler adına karar vermesi gerektiğini düşünüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de uzun zamandır daha sıkı ve bütüncül koronavirüs önlemleri alınması görüşünü savunuyor.

Ancak eyalet liderleri bu fikre karşı çıkıyor. Her bölgedeki vaka sayısına göre önlemlere karar verilmesi gerektiği görüşünü savunan olan siyasetçiler var.

En son olarak İçişleri Bakanı Horst Seehofer de koronavirüse karşı etkili mücadelenin tek yolunun ulusal bir tavır takınmakla olacağını aktardı.

Welt am Sontag gazetesine konuşan Horst Seehofer, "Toplumda birleşik kuralların alınması yönünde bir talep var. Benim teklifim de federal yasalar ile tek tip kurallar getirmek" dedi.